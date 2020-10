Moto2: 1° Lowes, 2° Di Giannantonio, 3° Bastianini

Lowes padrone di Aragon: vince davanti a Di Giannantonio e Bastianini e si porta in testa al Mondiale. In difficoltà i piloti dello Sky Racing Team VR46 Marini (solo 11°) e Bezzecchi, che incappa in una caduta

Con la terza vittoria di fila (quinto podio consecutivo) Sam Lowes assesta un colpo deciso al mondiale della Moto2. Soprattutto al morale degli italiani, che fino a due gare fa dominavano senza problemi in classifica. Marini incappa nella terza gara sofferta: dopo i due zeri di Francia (dove era caduto in prova rimediando un duro colpo alla caviglia) e Aragon uno, oggi un undicesimo posto che rimarca la difficoltà del momento. Bezzecchi butta via la seconda gara di fila con una caduta, si salva Bastianini con un terzo posto che lo tiene in vista del britannico in classifica (staccato di 7 punti). Ma oggi Lowes era imbattibile, perfetto in tutti i turni, fulmineo alla partenza (dalla pole position), irresistibile sul ritmo gara, uccisa alla partenza e alla fine quasi noiosa. "Oggi Lowes era un martello pneumatico, impossibile stagli dietro…" il commento di un tutto sommato soddisfatto Bastianini.

Sul podio è salito anche Fabio Di Giannantonio, che da Misano ha fatto un bel passo avanti e ha finalmente capito gli arcani della nuova gomma anteriore. La domenica prima il romano ha sciupato malamente la vittoria, ma si è rifatto al secondo round. "Me rode un pochetto per domenica scorsa, ma sono molto contento" ha detto il romano che riporta sul podio la Speed Up.

Otto secondi il distacco dal pilota della Kalex che ha fatto il vuoto, ma alle sue spalle non era facile spuntarla, con Gardner, Navarro e Martin tutti a caccia del podio (almeno dei posti restanti…). Bastianini e Di Giannantonio compensano una giornata altrimenti nera per i piloti italiani che oltre alla caduta di Bezzecchi hanno registrato anche quella di Lorenzo Baldassarri e Stefano Manzi.