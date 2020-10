Equilibrio nel Mondiale dopo il GP Teruel, con Mir che mantiene la vetta del campionato con 14 lunghezze di vantaggio su Quartararo. Cinque piloti racchiusi in appena 28 punti, con Morbidelli a -25 e Dovizioso a -28. Incredibile la statistica che vede i primi 14 della classifica ancora matematicamente in corsa per il titolo

