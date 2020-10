Carmelo Ezpeleta conferma che per il momento le varie restrizioni nei Paesi a causa della seconda ondata della pandemia Covid-19 non impatteranno con il regolare svolgimento dei tre GP mancanti al Mondiale 2020 (due a Valencia e a l'appuntamento finale a Portimao). "Al momento non è cambiato nulla - ha detto il numero 1 di Dorna in un'intervista al sito della MotoGP -. C'è uno stato di allarme in Spagna, ma in linea di massima, non influisce sulla nostra situazione. Lavoriamo per proporre i Gran Premi e, durante gli orari del weekend, le limitazioni che partono dalla 22 di sera sino al mattino non ci coinvolgono. Al momento possiamo continuare. In ogni caso siamo in stretto contatto con le autorità di ogni luogo e, per ora, non abbiamo ricevuto alcun tipo di informazione al riguardo".