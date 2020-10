GP Teruel, gara di MotoGP alle 13: il programma

Ad Aragon va in scena il quart'ultimo appuntamento del Mondiale, con Nakagami in pole davanti a Morbidelli e Rins. Inseguono sia il leader del campionato, Mir, che le Ducati con Dovizioso che scatterà 17°. Ecco gli orari delle gare: Moto3 alle 11:20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14:30

Un giapponese in pole ad Aragon per il GP Teruel. Takaaki Nakagami partirà davanti a tutti nel secondo appuntamento consecutivo sul circuito spagnolo, riportando il Giappone in pole nella Top Class da Tamada a Valencia 2004. Il pilota della Honda LCR ha anche interrotto un dominio delle Yamaha, che conquistavano la pole da cinque gare consecutive. Franco Morbidelli è stato un grande protagonista delle qualifiche, staccando un 2° posto ad appena 63 millesimi dal poleman. Prima fila completata da Alex Rins, vincitore una settimana fa. Quarto Vinales, sesto Quartararo, mentre il leader del Mondiale, Mir, scatterà 12°. Ricordiamo che lo spagnolo della Suzuki guida con 121 punti, con sei lunghezze sul 'Diablo' e 12 su Vinales.