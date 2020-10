García firma per Aspar, nel 2021 avrà una Ktm

Lo spagnolo Sergio García lascia il team Estrella Galicia e passa da Honda a Ktm: prenderà il posto di Arenas. Resta da definire il pilota che lo affiancherà, in pole Izan Guevara

Mentre lotta per conquistare il Mondiale Moto3 con Albert Arenas, leader della classifica, il team Aspar pensa anche al futuro. Con il pilota che attualmente guida il campionato il rapporto proseguirà in Moto2, come già annunciato. E oggi è stata confermata una anticipazione di Sky Sport: il suo posto sarà preso da un altro spagnolo, Sergio García.



Talento cresciuto con Estrella Galicia e vincitore del GP di Valencia del 2019, García non ha comunque vissuto una stagione brillante finora, e forse questo lo ha spinto a provare l'avventura su Ktm. Il team Aspar punterà su di lui per il 2021, dopo una lunga trattativa finalizzata tra i weekend di Misano e Le Mans.

Resta da svelare il suo compagno di squadra: con Nepa vicino a un'altra soluzione per il futuro, il favorito è Izan Guevara, stella della scuola Aspar guidata dal campione del mondo 125cc Nico Terol, e pretendente al titolo mondiale junior nel Cev Moto3, che si deciderà a Valencia in diretta su Sky Sport MotoGP nelle gare di sabato e domenica.