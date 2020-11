Cev Moto3, Guevara campione del Mondo Junior

Alla tripla gara di Valencia era arrivato con 10 punti di distacco dal rivale ma con una serie di gare in cui era sembrato invincibile. E alla fine, anche senza brillare come nei precedenti round, Izan Guevara ce l'ha fatta: è Campione del Mondo Junior Moto3.

Il regalo del sabato di Artigas, che ha fatto spegnere la sua Honda del team Leopard in griglia condannandosi a uno zero pesantissimo, ha inciso in modo decisivo sul trionfo di Guevara, che nonostante due terzi posti nella domenica ha potuto gestire il vantaggio accumulato riuscendo nell'impresa di vincere il titolo da rookie.

Già campione della European Talent Cup nel 2019, Guevara proseguirà il suo cammino nel Mondiale, dove arriverà nel 2021 con lo stesso team Aspar. Aspar che ha festeggiato anche in Talent Cup con il successo finale del colombiano Alonso.

Artigas, sconfitto, si consolerà con la firma per il team Leopard, dove l'anno prossimo sarà compagno di Dennis Foggia.