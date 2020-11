Il dipartimento tecnico della FIM ha concluso l'indagine sulle valvole dei propulsori utilizzati da tutti i piloti Yamaha nel weekend della prima gara di Jerez del 19 luglio: 50 punti di penalità per irregolarità tecnica per la casa giapponese nella classifica costruttori, nessuna conseguenza per i piloti

Tolti 50 punti nel Campionato costruttori per non avere rispettato il protocollo richiesto per le modifiche tecniche: è questo l'esito dell'indagine condotta dalla FIM per un'irregolarità sui motori usati a inizio stagione dalla Yamaha. Nessuna conseguenza per i piloti, in questo caso la classifica del Mondiale resta intatta e questo è l'aspetto più importante nella lotta al titolo. Sono state invece sanzionate le due squadre: -20 punti per il team ufficiale, -37 per Petronas.

La ricostruzione dell'indagine

Avevamo già riportato che nel corso delle prime gare del campionato la Yamaha aveva chiesto di fare una modifica delle valvole difettose per una questione di sicurezza. Richiesta che fu poi ritirata dalla Yamaha stessa, perché la casa giapponese non era stata in grado di produrre la documentazione tecnica per sostenere la propria tesi. La questione però non è stata chiusa, in questo caso durante il GP dell’Austria, ma l'indagine è rimasta in sospeso fino al giovedì del primo Gran Premio di Valencia.

Nel corso di una riunione della MSMA c'è stata la richiesta di una indagine ulteriore per una presunta irregolarità delle valvole dei motori usati dalla Yamaha. La Yamaha è stata anche convocata in un'udienza in cui ha dovuto spiegare tutti i cambiamenti fatti sui propri motori. Da quello che risulta da "La Gazzetta dello Sport" e dalla testata inglese "The Race" i motori incriminati sarebbero quelli usati nelle prime due gare della stagione.