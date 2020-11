Aleix Espargaró penalizzato: la gara LIVE alle 14

Aleix Espargaró perde tre posizioni in griglia per non aver "rispettato la bandiera blu mentre usciva dalla pit lane, interferendo con un altro pilota". Parte 9°, con Morbidelli che guadagna una posizione: occupa l'8^ casella. Il leader del Mondiale Mir (1° nel warm up) in 5^ posizione, con l'obiettivo di staccare ulteriormente gli inseguitori (Quartararo 11°, Vinales scatta dalla pit-lane). Dalla pole P. Espargaró, Rossi 17°. Moto2: 1° Bezzecchi (Sky VR46). Gara live alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV