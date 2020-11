Guido Meda, la telecronaca ai tempi del Covid

Una telecronaca particolare per Guido Meda. La voce del Motomondiale è risultato positivo al Covid-19, per questo commenterà il GP d'Europa da casa per la prima volta in carriera. "Grazie ai colleghi di Sky che mi hanno aiutato a distanza nell'allestimento di una complessa cabina di commento da casa – spiega Meda prima delle prove libere 1 di Valencia –. È una cosa senza precedenti, come questo periodo storico: fate veramente attenzione, le cautele sono poche, ma fondamentali"

ROSSI, SECONDO TAMPONE NEGATIVO