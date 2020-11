Moto3: Vietti, un fulmine nelle Libere. 3° Fenati

Celestino Vietti si conferma a proprio agio sotto la pioggia di Valencia, chiudendo la prima giornata di libere del GP d'Europa di Moto3 con il miglior tempo, davanti a Garcia e Fenati. In difficoltà i due protagonisti del Mondiale, Ogura e Arenas. Il GP d'Europa in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno con questi orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

Una notizia buona e una sorprendente. Al termine della prima giornata di prove a Valencia davanti a tutti spicca Celestino Vietti, mentre Ogura e Arenas restano al momento fuori dalla Q2. I due protagonisti del mondiale faticano sull’asfalto bagnato del circuito spagnolo. Al mattino più che al pomeriggio quando una momentanea pausa della pioggia ha permesso di montare le coperture da asciutto. Ma nemmeno a quel punto la loro situazione è migliorata più di tanto: 25° in FP1 lo spagnolo ha migliorato in FP2 fermandosi però al 18° posto che lo tiene fuori dalla top 14. Appena meglio di lui il giapponese, arrivato fino alla 16° posizione. Di tutt’altro tenore la prestazione di Vietti partito in quarta, nonostante la pioggia presentatasi subito a inizio giornata. Nono al mattino, addirittura primo a fine giornata dopo una prova altrettanto convincente con le gomme slick.

In ottica campionato, un‘ottima notizia dal momento che il piemontese insegue staccato di venti lunghezze. E’ troppo presto per sbilanciarsi in pronostici, ma se il buon giorno si vede del mattino… Nel novero delle buone notizie rientra anche il terzo miglior tempo di Romano Fenati e il sesto di Arbolino, tra i più forti sull’acqua (nonostante l’innocua scivolata del milanese nel primo turno di libere). Bene anche Migno (8°) e Riccardo Rossi (14°). Fuori dai quattordici Suzuki e Antonelli che l’anno prossimo dovrà lasciare il posto nel team di Paolo Simoncelli.