Valencia, Rossi corre sul bagnato: Libere 4 LIVE

Dopo un acquazzone, è tornato il sole a Valencia, dove le Libere 4 della MotoGP si stanno svolgendo su asfalto bagnato. Rossi, tornato in pista stamattina nella terza sessione di prove, sarà costretto a passare dal Q1 avendo saltato le Libere del venerdì. Qualifiche della MotoGP in programma alle 14:50. In Moto3 pole di McPhee davanti a Vietti e Arenas. Domani la gara live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW TV

UFFICIALE: MARINI IN MOTOGP NEL 2021