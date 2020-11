Dopo aver avuto la comunicazione della negatività del secondo tampone, Valentino Rossi si è recato nel box della Yamaha per seguire la giornata di libere del GP d'Europa. Chiacchiere con meccanici e ingegneri, ma anche uno scambio di opinioni con il suo sostituto pro tempore, Garrett Gerloff. Il 'Dottore' tornerà in sella sabato nella 3^ sessione di libere. Il GP d'Europa in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno con questi orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14

ROSSI NEGATIVO AL 2° TAMPONE