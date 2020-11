Rossi attende l'esito del tampone, salta le Libere

In corso la prima sessione di prove sul circuito Ricardo Tormo, su asfalto bagnato a causa della pioggia caduta su Valencia. Stamattina Rossi si è sottoposto a un nuovo tampone, dopo quello di ieri negativo. Il risultato arriverà stasera, quindi Valentino (a prescindere dall'esito) non fa in tempo a scendere in pista oggi: Garret Gerloff prende il suo posto per le Libere 1 e le Libere 2. Se l’ultimo tampone effettuato oggi dovesse essere negativo, Rossi potrebbe tornare in sella sabato mattina

