Dopo un venerdì e un sabato sul bagnato, i piloti hanno girato a Valencia su pista asciutta (condizioni che ritroveremo anche in gara). Mir è il più veloce nel warm up del GP Europa davanti ad Aleix Espargaró e Miller. Il poleman Pol Espargaró chiude 5°. Morbidelli (7°) è l'unico italiano a chiudere in top ten, più indietro gli altri: 11° Petrucci, 14° Bagnaia, 16° Dovizioso, 19° Rossi, 20° Savadori. Penalità ad Aleix Espargaró, perde tre posizioni in griglia: partirà 10°

Mir, leader del Mondiale, è il più veloce nel warm up di Valencia su pista asciutta: lo spagnolo ha un buon passo ed è tra i candidati principali per la vittoria del GP Europa. Aleix Espargaró conferma i progressi, chiudendo in seconda posizione con appena 41 millesimi di ritardo dal pilota Suzuki. Terzo posto per Miller a un decimo di distanza dalla vetta. Il poleman Pol Espargaró è 5°. Il miglior italiano è Morbidelli al 7° posto. Più indietro gli altri italiani: 11° Petrucci, 14° Bagnaia, 16° Dovizioso, 19° Rossi, 20° Savadori. Ancora in difficoltà Quartararo, che non va oltre il 13° tempo.

Dopo il warm up, è arrivata una comunicazione ufficiale da parte dello "stewards panel" della FIM. Cambia leggermente la griglia di partenza della MotoGP: Aleix Espargaró perde tre posizioni in griglia perché "non ha rispettato la bandiera blu mentre usciva dalla pit lane, interferendo con un altro pilota". Nel GP Europa partirà 10°. Sarà una gara molto combattuta, con punti in palio molto pesanti visto l’equilibrio nella classifica del Mondiale: partenza della MotoGP alle 14 live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), anche in streaming su NOW TV.