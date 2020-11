GP Europa, la griglia di partenza: gara alle 14

Pol Espargaró conquista a Valencia la seconda pole della sua carriera. Rins e Nakagami completano la prima fila. Il miglior italiano è Morbidelli al 9° posto. Quartararo è 11°, alle sue spalle c'è Dovizioso. Vinales chiude 15°, ma partirà comunque dalla pit-lane per aver punzonato il 6° motore. I piloti dalla 16^ posizione in giù guadagnano quindi una posizione: 16° Bagnaia, 17° Rosis, 18° Petrucci. Il GP Europa in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno: gara alle 14

*Penalità per Vinales, partirà dalla pit-lane

Maverick Vinales ha chiuso le qualifiche del GP Europa al 15° posto, ma partirà comunque dalla pit-lane (e quindi in ultima posizione) per aver punzonato il 6° motore. Tutti i piloti dalla 16^ posizione in giù guadagnano quindi una posizione in partenza. Ecco di seguito la griglia definitiva di Valencia.