Dovizioso, che a fine stagione lascerà la Ducati, ha scelto il proprio futuro, almeno quello imminente: ha deciso di prendere un anno sabbatico lasciando aperta l'ipotesi di rientrare in pista nel 2022. La Yamaha nel ruolo di collaudatore avrà Cal Crutchlow IN AGGIORNAMENTO

È una delle notizie più dolorose da recepire, ma pare proprio che Andrea Dovizioso nel 2021 non avrà nessun tipo di attività legata alla MotoGP. In sostanza Dovi si è semplicemente rassegnato a un cosiddetto anno sabbatico, in attesa che per il 2022 - quando scadranno molti contratti - non si riapra per lui qualche altra possibilità.

Sospensione temporanea Dovizioso non sta quindi per annunciare un ritiro, ma una sospensione temporanea della sua attività di pilota MotoGP. In fin dei conti un ruolo da tester forse non era in cima alle priorità del forlivese che - per sua stessa ammissione - vorrebbe essere pilota in gara e non altro. L'interessamento della Yamaha per Cal Crutchlow nel ruolo di uomo dello sviluppo per la prossima stagione, ha innescato una serie di deduzioni che portano alla ovvia conclusione ancora prima che Dovizioso abbia comunicato ufficialmente le sue intenzioni.