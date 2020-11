È arrivata la sentenza del Tas di Losanna sul caso doping legato ad Andrea Iannone: il pilota dell’Aprilia è stato sospeso per 4 anni a partire dal 17 dicembre 2019. La carriera di Andrea, a questo punto, sembra essere compromessa

Il Tas di Losanna ha comunicato la sentenza sul caso doping legato ad Andrea Iannone: il pilota dell’Aprilia è stato sospeso per quattro anni, con la sanzione che decorre dal 17 dicembre 2019. Il Tribunale arbitrale dello sport aggiunge che tutti i risultati ottenuti da Iannone a partire dal 1° novembre sono da considerarsi non validi, con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi. Lo scorso 15 ottobre Iannone si era presentato davanti al Tas di Losanna per l'udienza, dopo la sospensione iniziale di 18 mesi. La carriera del pilota Aprilia, a questo punto, è definitivamente compromessa.

