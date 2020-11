Cominciata lo scorso dicembre, con l'annuncio della positività dopo la gara in Malesia, la vicenda della squalifica per doping di Andrea Iannone si è protratta per quasi un anno, fra ricorsi e rinvii, fino alla sentenza del 10 novembre, che ha condannato il pilota a 4 anni di stop. Nel frattempo il posto in Aprilia è stato preso da Smith prima e Savadori poi, con il futuro tutto da decifrare

IANNONE SQUALIFICATO DAL TAS PER 4 ANNI