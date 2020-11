Aprilia: gli scenari dopo la squalifica di Iannone

Adesso è una faccenda di scenari possibili. Adesso il momento in cui i manager, che hanno atteso fino a qui con pazienza, fiducia e lealtà, devono levarsi di dosso la tristezza e riprendersi quel po’ di cinico pragmatismo che serve per mandare avanti un progetto che è rimasto appeso. La vicenda Iannone è costata molto cara ad Aprilia nei semplici termini dell’attesa. Massimo Rivola, che dirige Aprilia Racing, è tramortito da quella che gli pare proprio un’ingiustizia. Iannone di suo è tramortito da un fatto che lo ha visto vittima dello spietato automatismo del pensiero comune per cui uno che sta nel centro della vita sociale è anche e per forza un poco di buono. Non sono servite le evidenze scientifiche a convincere la Wada che un dato fuori norma può essere figlio di un incidente in buonafede. Se sei fuori scala, dice Wada, sei colpevole, prove o no. Ma allora non si spiega come mai, per produrre una conclusione tanto lapidaria , siano serviti dei mesi. Gli scenari ora hanno una priorità: Andrea Dovizioso. E’ scoraggiato, sfinito da una relazione con Ducati che è consunta. Non si imbarca altrove se non ha garanzie tecniche. Aprilia vorrebbe un pilota affamato di vittorie e Dovizioso vorrebbe una casa affamata di vittorie. La porta si riapre; l’idea di un anno sabbatico per Dovi resta parcheggiata in attesa di vedere se Aprilia intende accelerare ulteriormente quel cammino di investimenti, budget e sviluppo programmato per il 2022 anticipandolo al 2021. Non si tratta di pagare molto Dovizioso. Si tratta di fargli vedere che ci sono i soldi per provare a migliorare ancora il pacchetto. Mentre, in disparte, si fa vedere Jorge Lorenzo, poco convinto del proprio ritiro, ma costoso e fuori da troppo tempo per poter essere una prima opzione.