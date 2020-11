Nella giornata di lunedì, la Superbike ha comunicato ufficialmente la posticipazione del round di Phillip Island nel calendario 2021. L’Australia, dunque, non ospiterà come di consueto la prima tappa stagionale del mondiale delle derivate di serie, tradizionalmente collocata tra fine febbraio e inizio marzo. Dorna WSBK Organization (DWO), il governo dello stato di Victoria e la direzione del circuito stanno lavorando per trovare una nuova data all’evento. La notizia, per la verità, era nell’aria ormai da diversi mesi. Dorna sta cercando di costruire il miglior calendario possibile a fronte delle restrizioni, dell’incertezza e dei rischi legati alla pandemia di Covid-19:

l’idea sarebbe quella di spostare tutte le tappe extraeuropee a fine stagione e inaugurare il campionato nel mese di aprile. Questo consentirebbe di valutare con più calma l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, di partire in Europa e quindi “in casa” di buona parte dei team, di dare più tempo alle squadre e ai piloti per trovare il budget.