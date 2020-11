La MotoGP resta a Valencia per il secondo round consecutivo sul Circuit Ricardo Tormo. Occhi puntati su Joan Mir, che ha a disposizione il primo match point per conquistare il titolo iridato. Il GP di Valencia in diretta su Sky Sport MotoGP con questi orari: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 MIR CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI

La MotoGP torna subito in pista per il secondo rund consecutivo sul Circuit Ricardo Tormo, dove domenica si correrà il GP di Valencia. Tutti gli occhi sono puntati su Joan Mir, che dopo il colpaccio di domenica scorsa nel GP d'Europa, in cui ha centrato il primo successo in carriera, avrà a disposizione il primo match point per il titolo. Lo spagnolo della Suzuki ha 37 punti di vantaggio sul compagno Rins e su Quartararo. In pista per tutto il weekend, dopo aver risolto la propria positività al Covid ed essere rientrato sabato sulla Yamaha, Valentino Rossi. Il Mondiale si chiuderà il prossimo 22 novembre a Portimao in Portogallo.

Il programma del GP di Valencia approfondimento Mir, costanza senza errori: così 'vede' il titolo Il GP di Valencia si svolgerà da venerdì 7 a domenica 15 novembre live su Sky Sport MotoGP (canale 208), in streaming su NOW TV, con la conferenza stampa dei piloti ad aprire la settimana giovedì 12 novembre alle 17. Di seguito gli orari delle gare: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20 MotoGP alle 14

La classifica del Mondiale leggi anche Mir in fuga: spinge Quartararo e Rins a -37 Con 37 punti di vantaggio a due gare dal termine, il Mondiale sembra avere finalmente un padrone: Joan Mir, giovane pilota della Suzuki, che domenica a Valencia ha conquistato il primo successo in carriera in MotoGP. Alle sue spalle una coppia formata da Quartararo e Rins, mentre più staccati e ancora in lizza per il titolo, almeno matematicamente, troviamo Vinales (-41), Morbidelli e Dovizioso (-45).