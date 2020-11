Con la vittoria di Valencia Mir ha allungato in vetta portandosi a +37 su Quartararo e Rins, i suoi primi inseguitori. Settimana prossima si corre ancora sullo stesso circuito spagnolo: Mir ha la chance di chiudere i giochi per il titolo. Ecco cosa dovrebbe verificarsi perchè possa realizzare il suo sogno

La domenica perfetta: "Più di così non potevamo chiedere", ammette il team manager della Suzuki Davide Brivio dopo la doppietta firmata dai suoi piloti nel GP d'Europa, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A 11 giri dal termine Mir sorpassa il compagno di squadra Rins e va a chiudere il traguardo per primo, con un successo fondamentale in chiave Mondiale . Settimana prossima si torna sulla stessa pista, il 22 novembre epilogo stagionale in Portogallo, a Portimao. "La vittoria è arrivata nel momento giusto" dichiara dopo la gara Mir, che non era ancora salito sul gradino più alto del podio in top-class. E adesso il titolo è a un passo, potrebbe già arrivare tra una settimana. Come? Lo vediamo nel dettaglio.

Mir campione del mondo nel GP della Comunità Valenciana se...Tutte le combinazioni:

La classifica

Mir in fuga: spinge Quartararo e Rins a -37

- sale sul podio

- arriva al traguardo 4°, 5°, o 6° e la gara non viene vinta né da Quartararo né da Rins

- arriva al traguardo 7° e la gara non viene vinta da uno tra Quartararo, Rins e Vinales

- arriva al traguardo 8°, 9° o 10°, Quartararo e Rins non vanno oltre il 3° posto e Vinales non vince

- arriva al traguardo 11°, Quartararo e Rins non vanno oltre il 3° posto e la gara non viene vinta da uno tra Vinales, Morbidelli, Dovizioso

- arriva al traguardo 12°, 13° o 14°, Quartararo e Rins non salgono sul podio, Vinales non va oltre il 3° posto e la gara non viene vinta né da Morbidelli né da Dovizioso

- arriva al traguardo 15°, Quartararo e Rins non vanno oltre il 5° posto, Vinales non va oltre il 3° posto e la gara non viene vinta né da Morbidelli né da Dovizioso

- non va a punti, Quartararo e Rins non vanno oltre il 5° posto, Vinales non sale sul podio, Morbidelli e Dovizioso non arrivano tra i primi due