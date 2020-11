Nel venerdì del GP Valencia, la Pramac ha deciso di esporre sulla moto di Pecco Bagnaia un adesivo con il 29. Si tratta del numero di Iannone, squalificato per 4 anni dal Tas di Losanna. La squadra satellite Ducati ha voluto esprimere così la propria vicinanza ad Andrea, che ha corso per due stagioni in MotoGP con la Pramac: nel 2013 e nel 2014. Il team manager Francesco Guidotti a Sky: "Condanniamo il doping, ma la sentenza sembra molto sbilanciata"

IANNONE SQUALIFICATO: LE TAPPE DELLA VICENDA