Morbidelli in pole, match point Mir: gara alle 14

Morbidelli scatta dalla pole a Valencia, ma tutti gli occhi sono puntati su Mir. Il pilota della Suzuki ha a disposizione il primo match point per vincere il Mondiale con un Gran Premio di anticipo, gli basterà salire sul podio. Lo spagnolo è chiamato a una grande rimonta: scatta 12°, proprio alle spalle di Quartararo, il principale rivale per il titolo. Gara al via alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW TV

MIR CAMPIONE SE... TUTTE LE COMBINAZIONI