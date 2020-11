A Valencia, nel corso del Q1, Alex Marquez ha subito un brutto highside alla curva 11: lo spagnolo è stato scaraventato in avanti, sbattendo con violenza il fondoschiena. Il pilota della Honda è fortunatamente tornato al box sulle proprie gambe, per lui soltanto una forte botta al gluteo sinistro. Ha chiuso le qualifiche in 1:32.205, partirà dal 20° posto (penultimo)

GP VALENCIA, LA GRIGLIA DI PARTENZA