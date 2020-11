Libere 3: 1° Morbidelli, 5° Mir. Dovi e Vale in Q1

Morbidelli autore del miglior tempo nel terzo turno di libere. Come lui entra direttamente nel Q1 anche il leader del Mondiale Mir, che questo weekend ha il primo match point per il titolo. Niente da fare tra gli altri per Rossi, Dovizioso, Quartararo. A Valencia al box Aprilia si rivede Iannone, che a Sky dichiara: "Non mollo la MotoGP, è la mia vita". Assente Lecuona, risultato positivo al Covid

La pista di Valencia non si presenta completamente asciutta, ha smesso di piovere ma le condizioni del tracciato al via del terzo turno di prove libere di MotoGP non sono di sicuro le migliori. I primi piloti a scendere in pista sono Rins, i fratelli Espargaró, Savadori e Binder. Dopo circa 10 minuti tocca a Quartararo, seguito da Petrucci. A 27 minuti dalla fine del turno spunta il sole, l'asfalto migliora, la pista comincia ad affollarsi. I tempi si abbassano a -15 dalla fine: Morbidelli fa passi avanti fino a siglare il miglior tempo, 1:30.168. Nei primi 10 della combinata anche Miller, Pol Espargaro, Zarco, Vinales, Nakagami, Mir, Bagnaia, Oliveira, A. Espargaro. Non conquistano l'accesso diretto alla Q2 invece Rossi, Quartararo, Petrucci, Dovizioso.