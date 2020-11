Moto3, Arbolino vince e riapre il mondiale

La gara

Gara di rincorsa per Arbolino che è andato a prendere Fernandez involatosi al via, giro dopo giro, mangiandogli un decimo alla volta. Lo spagnolo, velocissimo su questa pista dove ha trionfato la settimana prima, non è riuscito a replicare la fuga solitaria. C’ha provato ma il milanese una volta trovato il ritmo ha staccato il gruppetto con Arenas, tirandosi dietro Garcia che gli si è incollato agli scarichi. Agganciato il pilota della KTM al 18° giro non c’ha messo molto a liquidare i due spagnoli, rimasti a giocarsi il secondo posto vinto dal portacolori con la Honda.