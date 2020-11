Morbidelli ha vinto a Valencia la terza gara della sua stagione, che lo proietta al secondo posto in classifica: "Peccato aver perso il campionato, ma abbiamo fatto un lavoro impressionante". Il pilota Petronas è stato protagonista di un duello entusiasmante con Miller nel finale: "L'ultimo giro è stato una lotta fra cani, ma volevo provarle tutte per vincere, non credo di aver mai spinto così tanto. Non so quante volte ci siamo superati, anche Jack è stato davvero incredibile"

VIDEO. IL DUELLO MORBIDELLI-MILLER