Weekend indimenticabile per Joan Mir. Lo spagnolo a Valencia conquista il titolo mondiale in MotoGp, il primo della sua carriera nella classe regina. Festa grande anche per la Suzuki e per Davide Brivio. In Yamaha sorride solo Morbidelli. Ecco le pagelle del penultimo appuntamento della stagione

Con qualche sofferenza, come le positività poi passata di Rossi, quella di Lecuona, di qualche meccanico e del nostro Guidone Meda, ma siamo riusciti ad arrivare all’ultima trasferta, all’ultima settimana, all’ultima gara. Esattamente, per ora, come previsto. E ancora una volta lo spettacolo è stato fantastico in tutte le categorie, niente è andato storto. Insomma Dorna continua a mantenere un voto altissimo, come giusto: 9.

M1R – Eh sì, proprio lui, Joan Mir da Mallorca, ventitreenne della Suzuki, ha vinto il titolo della MotoGP 2020. Ed è una cosa bella in un anno piuttosto disastroso. Perché Joan è un ragazzo, prima ancore che pilota e campione, capace di essere implacabile in pista, ma dolce e aperto nella vita. Il suo Mondiale lo ha dedicato a chi magari soltanto un po’ e per poco ha dimenticato o alleviato i suoi problemi divertendosi con le corse. Il suo avversario più temibile -dice- è stato il covid. Insomma, secondo me un predestinato che il meglio lo deve ancora dare. Zittirà chi sorride dicendo che ha vinto con una sola vittoria e nessuna pole arrivando settimo. Bè, intanto se chi ha vinto di più ha perso il titolo, vuol dire che la sua continuità, la sua capacità di restare concentrato e non sbagliare più, la sua crescita continua sono state determinanti e sufficienti per vincere al primo match point. Quanto alle pole, servono fino ad un certo punto, di punti non ne portano, ma a Mir serve riuscire a migliorare la qualifica, se ce la farà vincerà sicuramente più gare. Per ora un altro campione MotoGP da Maiorca dopo Lorenzo. I titoli dell’isola sono già a 7, ma lui merita 10. E non contiamo Rafa Nadal che in moto non corre, ma che dall’Isola magica degli sport arriva.

SUzuki, giù Yamaha, Honda, Ducati, Ktm. Mir, ok, ma pure Alex Rins avrebbe potuto vincere il titolo se non si fosse fatto male ad inizio stagione e non si fosse steso in un paio di occasioni. Due moto soltanto in pista, ma primo posto nei Team e per ora pari merito con Ducati nel mondiale per Case. Mica male per quella squadra là dove convivono felici italiani, spagnoli, giapponesi, inglesi, argentini e per una marca che aveva vinto soltanto nell’era dei 2 tempi 6 titoli mondiali della 500 (76 e ’77 Sheene; ’81 Lucchinelli; ’82 Uncini; ’93 Schwantz; 2000 Kenny Roberts Jr). Ci sono voluti 20 anni e Davide Brivio per far tornare questo marchio simpatico ai vertici mondiali. E la Suzuki quest’anno è stata la moto migliore di tutte. Voto 10