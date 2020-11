Con una gara capolavoro Morbidelli , partito dalla pole, vince a Valencia e dà ottimi segnali per il futuro sia per la Yamaha (nel 2021 al suo fianco in Petronas ci sarà Rossi) sia per l'Italmoto, ma il presente del Motomondiale è di uno spagnolo: Joan Mir , 7° al traguardo, conquista il suo primo titolo in MotoGP con una gara d'anticipo. Completano il podio Miller (protagonista di un duello da togliere il fiato con Morbidelli all'ultimo giro) e Pol Espargaró .

Mir riporta il titolo in Suzuki dopo 20 anni

approfondimento

Mir: "Dedico il titolo a chi soffre per il Covid"

"Incredibile, non ho parole per descrivere quello che provo. Non riesco a piangere o a ridere, quello che ho dentro è un mix di emozioni diversissime. Non ci posso credere, quello che sto vivendo è un sogno che diventa realtà", dichiara a fine gara Mir, che porta alla Suzuki un nuovo titolo in MotoGP proprio nel 100° anniversario della casa giapponese, 20 anni dopo l'ultimo successo in top class firmato da Kenny Roberts Junior: il pilota statunitense ha vinto il suo primo e unico titolo in 500 a 27 anni (Rio de Janeiro, 7 ottobre 2000).