Bastianini nel 2022 in MotoGP: "Grande gioia"

Il Mondiale di Moto2 si deciderà nell'ultima gara della stagione in programma a Portimao (Portogallo) il 22 novembre, in vetta c'è Bastianini con 14 punti di vantaggi su Lowes: "Essere il leader della classifica è una bella sensazione, vedremo cosa succederà...". Ma ancora più bello è approdare in MotoGP: Bastianini brinda al salto di categoria, nel 2022 correrà con il team Esponsorama al fianco di Marini. "Una gioia davvero molto grande", ammette il pilota italiano

