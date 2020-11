GP Portogallo, le prove libere 1 LIVE alle 11:05

I piloti della MotoGP scendono in pista per le prove libere dell'ultimo GP della stagione in Portogallo: Libere 1 alle 11:05, Libere 2 alle 14:55. Occhi puntati su Mir, ai primi giri di pista ufficiali da campione del mondo in carica. Ancora da assegnare i titoli di Moto2 e Moto3, con tanti italiani in corsa per vincere il Mondiale. Attenzione agli orari delle gare di domenica: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13.20, MotoGP alle 15. Tutto LIVE su Sky Sport MotoGP

GP PORTOGALLO, LA GUIDA TV SU SKY