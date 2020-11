Rossi ha chiuso con il 21° tempo la prima giornata di Libere del GP Portogallo. Il pilota della Yamaha è stato anche protagonista di una caduta all'inizio delle FP2: "Ho rallentato per il traffico e la moto mi si è chiusa davanti: probabilmente la gomma si era raffreddata. Sabato torneremo a un assetto più normale, non riuscivo a guidare bene. Portimao pista bella e complicata". Sabato la MotoGP torna alle 10:50 con le Libere 3 PORTIMAO, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

Valentino Rossi è stato protagonista di una giornata complicata nel venerdì del GP del Portogallo, con il 21° tempo combinato e anche una caduta nelle FP2. "La pista è tosta e difficile, diversa dalle altre. E' bella comunque - ha detto Rossi a Sky Sport -. E' stata una giornata complicata perché non riesco a guidare bene. Abbiamo provato un po' di cose dietro, ma sono state più le cose che abbiamo perso di quelle che abbiamo trovato. Sono andato meglio sulla moto 2, poi purtroppo sono scivolato in una curva a sinistra, quindi sono dovuto tornare sull'altra moto, con cui non avevo un grande feeling. Ho tentato anche un time attack, ma non è andata bene. Per questo sono molto indietro".

"Non mi sono fatto niente" La gomma anteriore della Yamaha di Rossi si è chiusa in fase di inserimento in curva 4: "La caduta? Ho rallentato perchè c'era un po' di traffico, probabilmente la gomma davanti si era un po' raffreddata - spiega Valentino -. Quando sono arrivato alla curva 4, che è la prima a sinistra, mi si è chiusa davanti e sono scivolato. Fortunatamente però sto bene, non mi sono fatto niente".