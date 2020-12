Non c’è pace per Marc Marquez. Dopo la terza operazione all’omero del braccio destro fratturato nella prima gara di Jerez lo scorso 19 luglio (dovrà stare fermo per almeno sei mesi), lo spagnolo dovrà forzatamente prolungare la sua degenza all’ospedale Internazionale Ruber di Madrid. Come spiega la Honda in un comunicato ufficiale, le analisi effettuate per via dell’intervento hanno confermato la presenza di una "precedente infezione nella frattura, che costringerà Marquez a sottoporsi nelle prossime settimane a un trattamento antibiotico specifico". L’infezione, dunque, sarebbe pregressa e quindi antecedente alla terza operazione subita dal pilota lo scorso 3 dicembre. Tuttavia, il ciclo di antibiotici potrebbe rischiare di prolungare lo stop dello spagnolo. La Honda ci tiene comunque a specificare che "il quadro clinico post-operatorio di Marc Marquez è stato giudicato soddisfacente dallo staff medico".