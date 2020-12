Marquez: "Sono coraggioso ma non incosciente"

"Coraggioso ma non incosciente": in un’intervista precedente all’ ultimo intervento chirurgico Marquez sottolinea di nuovo l’errore dei medici in seguito alla prima operazione subita

In un'intervista rilasciata a Dazn Spagna prima dell'operazione, Marc Marquez ha sottolineato di essere “coraggioso ma non incosciente” e di sapere che andare a 300 all’ora su una moto senza sapere se il braccio regge non è mai stata la sua priorità. “Se mi dicono - ha spiegato - che la placca si puó rompere , di certo non salgo su una Motogp da trecento all’ora”. Una maniera nemmeno troppo velata di dire che i medici subito dopo il primo intervento gli avevano dato ampie rassicurazioni sul fatto che avrebbe potuto tornare in moto in sicurezza.