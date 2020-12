Marquez, sarebbe imminente la terza operazione

Marc Marquez si trova all'ospedale Internazionale Ruber di Madrid per la terza operazione all'omero del braccio destro: l'intervento sarebbe imminente, potrebbe svolgersi già in queste ore. Lo spagnolo è accompagnato dal padre Julià, che segue sempre da vicino le vicende dei fratelli Marquez dentro e fuori la pista. In questi ultimi mesi il pilota della Honda si è continuamente sottoposto a una terapia conservativa fatta di allenamenti e sedute fisioterapiche, ma l'osso fratturato il 19 luglio 2020 nella prima gara della stagione non si è mai completamente rinsaldato.

L'infortunio: 19 luglio 2020

L’infortunio di Marquez avviene il 19 luglio 2020 durante il GP di Jerez, prima gara del Mondiale 2020 da poco concluso. Lo spagnolo della Honda sta rimontando dopo un errore nei primi giri: è uscito sulla ghiaia, ma sta realizzando una straordinaria rimonta ripartendo dal fondo del gruppo. Marquez è terzo e in piena lotta per il secondo posto, quando viene sbalzato dalla sua Honda per poi cadere rovinosamente. Si rialza in un primo momento, ma appare subito dolorante al braccio destro. Al centro medico viene confermata la frattura all’omero del braccio destro.

Il primo intervento: 21 luglio 2020

Il primo intervento spazza via l’interrogativo peggiore: il nervo radiale non è interessato, è completamente integro. Un aspetto fondamentale, dato che questo nervo comanda la mobilità della mano. Marc Marquez viene operato per la prima volta a Barcellona il 21 luglio 2020 dal dottor Xavier Mir, un vero esperto in questa tipologia di interventi: viene inserita una placca per ridurre le tre fratture subite all’omero del braccio destro.

Marquez torna in pista: 25 luglio 2020

Quattro giorni dopo l’operazione, Marc Marquez riceve l’idoneità dei medici e torna incredibilmente a correre nel secondo appuntamento consecutivo in programma a Jerez. Nelle Libere 3 del GP Andalusia chiude con il 19° tempo. Lo spagnolo scende in pista anche nelle FP4, concluse al 16° posto. Nonostante il dolore, il pilota della Honda prova a partecipare anche alle qualifiche: dopo il primo giro, però, torna al box e decide di rinunciare al GP. Per la prima volta dal 2012 una gara di MotoGP si svolge senza Marquez al via: aveva preso parte a tutte le 128 gare della top-class dal 2013.

La seconda operazione: 3 agosto 2020

A distanza di 13 giorni, Marc Marquez torna in sala operatoria per sostituire la placca in titanio che era stata usata per ridurre la frattura all’omero del braccio destro. Nello specifico, la placca di titanio inserita originariamente è stata sostituita perché danneggiata dall’eccessivo stress accumulato in quei pochi giri svolti nelle prove libere del GP Andalusia. Anche il secondo intervento viene svolto dal dottor Xavier Mir: "La prima operazione era perfettamente riuscita – spiega il professore –. Non ci aspettavamo che la placca fosse insufficiente".

L'incidente domestico: 6 agosto 2020

Qualche giorno dopo la seconda operazione Alberto Puig, team manager della Honda, spiega che la rottura della placca di Marquez è stata causata da un incidente domestico: "La rottura della placca, per cui è stato necessario un secondo intervento, è avvenuta mentre Marc stava aprendo una finestra con il braccio destro. Probabilmente un eccesso di stress in quell'area ha reso possibile tutto questo. Se fosse accaduto in pista le conseguenze sarebbero state molto più gravi". Dopo il secondo intervento, Marquez non tornerà più in pista nella stagione 2020.