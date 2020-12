Marquez, ora la sfida più dura: tempi e scenari

Operato per la terza volta al braccio destro, Marc Marquez non potrà tornare in pista prima di sei mesi. Ma prima di pensare ai tempi, la priorità è tornare ad essere un pilota di MotoGP. Per sostituirlo ci sono varie soluzioni: l'idea più semplice è che a prendere il suo posto sia il collaudatore Bradl, la più suggestiva è di vedere in Honda Dovizioso MARQUEZ OPERATO PER LA TERZA VOLTA

Marc Marquez è atteso dalla sfida più importante della sua carriera. Lui che ha vinto 8 Mondiali si trova ad affrontare la gara più difficile, guarire da una fattura rimediata oltre quattro mesi fa. Il paradosso è che dovrà vincere andando piano ovvero permettendo al suo corpo di recuperare. Nella terza operazione, infatti oltre all'ennesima placca per sintetizzare la frattura è stato trapiantato un frammento di osso ricavato dal suo bacino. Una scelta obbligata per permettere al suo omero di vascolarizzarsi e di ricomporre definitivamente una frattura che nei due precedenti interventi non si era mai ricomposta del tutto.

I tempi: minimo sei mesi lontano dalla pista Ora Marquez dovrà stare a riposo assoluto per almeno un mese per poi riprendere gradualmente la sua preparazione. Questa volta è fondamentale rispettare i tempi della biologia, che certo ha delle regole diverse per questi atleti, ma fino a un certo punto. Il ritorno in pista potrà avvenire non prima dei sei mesi, se tutto va per il meglio. Poco importa se Marquez salterà le prime quattro o sei gare del 2021, ora l'importante è tornare ad essere un pilota di MotoGP e per questo tipo di operazioni non è escluso che possa farlo come e quanto prima.