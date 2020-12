4/9

Dopo i grandi risultati del 2020, con il titolo Mondiale a squadre in Moto2, il secondo posto in classifica generale di Luca Marini e il raggiungimento di numeri importanti - in totale, 17 podi e 7 vittorie - il Team nato nel 2014 dal progetto condiviso tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi per sostenere la crescita dei giovani talenti italiani del motociclismo, si proietta verso il prossimo Campionato confermando così l'impegno in due categorie, tra cui la grande novità della MotoGP