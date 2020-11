Obiettivo raggiunto per lo Sky Racing Team VR46: dopo Pecco Bagnaia, un altro giovane talento approda alla top class. Questa volta tocca a Marini, che ha firmato un accordo con Ducati: farà parte del team Esponsorama Racing nel Mondiale MotoGP 2021. "È il sogno che avevo fin da bambino", commenta Luca. Novità anche in Moto2: promosso Celestino Vietti Ramus, dividerà il box con Marco Bezzecchi su Kalex

Sarà un 2021 ricco di novità con Luca Marini in MotoGP, grazie all’accordo firmato con Ducati: vestirà i colori dello Sky Racing Team VR46 all’interno del Team Esponsorama Racing. Novità anche in Moto2: arriva la conferma per Marco Bezzecchi, che dividerà il box con Celestino Vietti Ramus, promosso nella nuova categoria. Si conferma e si rafforza, quindi, l’impegno per la crescita dei giovani piloti italiani dello Sky Racing Team VR46, che nella prossima stagione si concentrerà su tre piloti e due classi, Moto2 e MotoGP, con la grande novità dello sbarco per la prima volta nella top class.

Dopo Bagnaia, anche Marini promosso in MotoGP Con Luca Marini si concretizza ancora una volta la promessa di supportare i giovani talenti italiani del motociclismo. Luca sarà in sella alla Ducati Desmosedici GP di Esponsorama Racing con i colori del binomio Sky-VR46 e porterà con sé alcuni dei membri della sua attuale crew tecnica. Per la seconda volta dalla sua nascita ad oggi (la prima nel 2018 con il titolo vinto in Moto2 da Francesco Bagnaia), il Team nato dalla sinergia tra Sky e la VR46 di Valentino Rossi raggiunge con Luca Marini uno dei suoi principali obiettivi: traghettare in MotoGP i suoi talenti dopo un intenso percorso di formazione e di crescita. Tra Motomondiale, Campionato Spagnolo e CIV, sono stati oltre 10 i piloti che hanno corso e mosso i loro primi passi nel Circus con i colori dello Sky Racing Team VR46. Attualmente terzo nella classifica generale in Moto2, Luca sarà il secondo pilota cresciuto nell’orbita di Sky e della VR46 Riders Academy a gareggiare in MotoGP dopo Francesco Bagnaia, Campione del Mondo con il Team nel 2018.

Moto2, Bezzecchi dividerà il box con Vietti Confermato l’impegno dello Sky Racing Team VR46 nella classe intermedia, con Marco Bezzecchi pronto a tornare in pista tra i protagonisti. Attualmente quarto in classifica e con cinque podi raggiunti fino a questo punto della stagione, Marco dividerà il box con Celestino Vietti Ramus, rookie nella categoria. Celestino, con il Team dai tempi del CEV e dal 2018 in Moto3, continuerà così il suo percorso di crescita con la stessa squadra. Partnership consolidata anche con Kalex: il telaista tedesco fornirà il materiale tecnico anche nel 2021.

Marco Bezzecchi, Pablo Nieto e Celestino Vietti Ramus

Le interviste dei protagonisti Luca Marini, pilota Sky Racing Team VR46 "Andare in MotoGP è il sogno che ogni pilota ha fin da bambino. Avere questa grande opportunità e poterla condividere con lo Sky Racing Team VR46, Esponsorama Racing e Ducati è ancora più bello. In questi anni con il Team ho accumulato tanta esperienza, sono cresciuto e ho centrato i primi risultati importanti. Siamo in una fase cruciale della stagione, continueremo a lavorare sodo per raggiungere il massimo obiettivo prima di affrontare insieme questo grande passo". Celestino Vietti Ramus, pilota Sky Racing Team VR46 "Andare in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 è una grande opportunità. Sono molto contento di condividere un altro momento chiave della mia carriera con questa squadra. Marco è un amico d’infanzia, sarà bello lavorare insieme e Luca sarà un esempio da seguire". Marco Bezzecchi, pilota Sky Racing Team VR46 "Sono molto contento per Luca, ha dimostrato di essere pronto per la MotoGP. Sono anche felice dell’arrivo di Celestino, mio amico da una vita. Da quando sono arrivato nello Sky Racing Team VR46 sono tornato a guidare come sognavo, sono sicuro che nel 2021 ci divertiremo".