Luca Marini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il suo passaggio in MotoGP nel 2021 con il team Esponsorama: "E' un sogno che si avvera, è sempre stato il mio obiettivo correre nella classe regina. Ora voglio godermi il finale di stagione in Moto2". Il suo futuro compagno Bastianini scherza: "Siamo una squadra fortissimi..."

Giovani, italiani, vincenti e dal 2021 in MotoGP. Luca Marini ed Enea Bastianini sono stati ospiti a Sky Sport e hanno commentato il loro passaggio nella classe regina a partire dal prossimo anno con il team Esponsorama su Ducati. I due dovrebbero debuttare a metà febbraio a Sepang in una 9 giorni di test in cui potranno girare collaudatori e rookie, come confermato da Paolo Ciabatti, DS della Ducati.

"Voglio godermi il finale di stagione in Moto2" Rossi esulta Vale: "Luca ha sempre creduto di venire in MotoGP" "E' bellissimo essere in MotoGP il prossimo anno - ha detto Marini a Sky Sport -. E' il mio sogno, è sempre stato il mio obiettivo. Vederlo realizzato è incredibile. Voglio godermi queste ultime gare in Moto2, concludere nel modo migliore per poi cominciare una nuova avventura. Non vedo l'ora".

Le reazioni Ciabatti: "Marini avrà supporto di alto livello" "Con Bastianini ci conosciamo da quando siamo piccolini, poi io sono arrivato nel Motomondiale e sono sbarcato in Moto2, mentre lui era ancora in Moto3. Ci siamo visti poco negli ultimi tempi, il paddock è un luogo molto serio. Abbiamo un bel rapporto, anche se ci siamo visti poco. Adesso non ci vediamo nemmeno più in clinica per fare i massaggi...", aggiunge Luca.