Tornare a casa è il primo passo per tornare in pista. Marc Marquez, dopo la terza operazione al braccio destro e una degenza di dieci giorni in ospedale a Madrid, ha ricevuto l’ok dai medici per tornare a casa sua a Cervera. È un passaggio importante, perché dopo l’intervento di giovedì 3 dicembre era stata rilevata un’infezione, forse responsabile della mancata consolidazione della frattura dello scorso 19 luglio. La notizia ha creato un certo allarmismo, alcuni media spagnoli hanno parlato anche di una possibile quarta operazione. In realtà, con una terapia antibiotica aggressiva, Marquez poteva contenere e debellare l’infezione, cosa che si sta verificando, anche se il pilota spagnolo è stato costretto a rimanere in ospedale per una terapia somministrata solo via endovenosa.