Valentino Rossi è già in pista per allenarsi in vista del 2021, in cui farà il suo debutto con il team Yamaha Petronas. Il Dottore è salito sulla moto da cross insieme a Franco Morbidelli e ad altri ragazzi della sua Academy al Ranch di Tavullia, documentando la sessione con alcune foto postate via social

