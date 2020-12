Il campionato appena concluso verrà ricordato per il grande equilibrio in pista. Al termine della stagione 2020, sono stati ben nove i vincitori in MotoGP. Un indizio che aiuta a capire come, nonostante un calendario stravolto dalla pandemia, sia stato un anno sportivamente spettacolare per il Motomondiale. Non solo in MotoGP, dove è arrivato il titolo vinto a sorpresa da Mir. Anche in Moto2 il Mondiale è stato emozionante, con il titolo assegnato soltanto all’ultima gara: trionfo italiano con Enea Bastianini, che in classifica ha chiuso davanti a un altro italiano, Luca Marini. Tra l’altro, il pilota dello Sky Racing Team VR46 e il nuovo campione della Moto2 saranno compagni di squadra in MotoGP nel 2021 con il team Ducati Esponsorama. E poi il titolo vinto da Arenas in Moto3 e quello conquistato dal leggendario Rea in Superbike. Sarà un 2020 da ricordare (per motivi differenti) anche per altri piloti: le prime vittorie di Morbidelli in MotoGP, la separazione tra Dovizioso e la Ducati, Valentino Rossi che annuncia il suo passaggio al team Petronas nel 2021, Bagnaia e Miller che si preparano alla "promozione" nel team ufficiale Ducati.