Mondiale 2021, gli obiettivi dei piloti italiani

Il 2020 è stato un anno particolare per tutti, anche per i piloti italiani della MotoGp che alle riflessioni sulla stagione appena conclusa possono già pensare ai buoni propositi per il 2021. Franco Morbidelli è reduce da una stagione fantastica, tre vittorie e il secondo posto nella classifica piloti con il sogno, ora concreto, di lottare per il titolo l’anno prossimo. Al suo fianco nel team Petronas ci sarà l’amico di una vita, Valentino Rossi che deve cancellare un 2020 orribile. Iniziato l’anno con delle buone prestazioni e il podio di Jerez, Rossi è incappato in diverse cadute e soprattutto nel Covid che lo ha condizionato nel finale di stagione. Il 2021 può essere l’anno del riscatto con un team satellite che nell’ultima stagione ha portato a casa sei delle sette vittorie Yamaha. Non vedeva l’ora di chiudere il 2020 anche Danilo Petrucci che dopo una vita passata sulla Ducati, si trasferirà sulla Ktm. Quest’anno è arrivata una vittoria a Le Mans, ma la prossima stagione si prospetta interessante con la moto che più è cresciuta negli ultimi mesi. A prendere il suo posto sulla Ducati ufficiale sarà Pecco Bagnaia autore di una stagione dai risultati altalenanti. Pecco ha convinto i vertici della casa di Borgo Panigale con gare pazzesche come a Jerez e a Misano dove ha conquistato il podio, calando nel finale di stagione anche per delle difficoltà tecniche della moto. Il suo può essere un 2021 decisamente importante potendo contare sul supporto totale della squadra ufficiale. Non sappiamo ancora se altri due italiani saranno in griglia nel 2021, Andrea Dovizioso con la Honda e Lorenzo Savadori con l’Aprilia. Il primo deve capire se la casa giapponese punterà su di lui per sostituire Marquez, Savadori è il candidato favorito per correre tutta la stagione con la moto italiana. Sarebbero due regali per i tifosi italiani per un 2021 possibilmente ricco di belle sorprese