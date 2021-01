Lo spagnolo, otto volte campione del mondo, simbolicamente si è sbarazzato del 2020 con un chiaro post su Instagram: ha dato fuoco all'anno che ha messo in ginocchio il mondo a causa della pandemia e lo ha costretto a tre interventi all'omero del braccio destro dopo l'incidente a Jerez

Un post sui social e un gesto che valgono più di mille parole. Il 2020 è stato un anno terribile per tutti a causa della pandemia, ma per Marc Marquez l'anno appena concluso è stato ancora più pesante a causa dei tre interveti all'omero del braccio destro dopo l'incidente a Jerez de la Frontera. Lo spagnolo, otto volte campione della MotoGP, su Instagram ha postato l'immagine di un foglio in fiamme con la scritta "2020" e un messaggio: "Siamo arrivati alla fine, addio 2020. Ne ho avuto abbastanza".