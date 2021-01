Il Vinales Racing Team è pronto a fare il suo debutto nel campionato mondiale Supersport 300. Un progetto a cui Angel Vinales, il padre di Maverick, stava lavorando da un po’ di tempo, e che ora può finalmente partire. L’idea nasce dalla passione di tutta la famiglia per i motori, e dal desiderio di papà Vinales di aiutare i giovani piloti a crescere, sostenendoli nelle difficoltà iniziali.

“Sono molto emozionato – ha dichiarato – E’ da molto tempo che mi passa per la testa di iniziare un progetto così: avere una propria squadra e dare la possibilità a giovani piloti di mostrare tutto il loro talento. Sono molto soddisfatto di averlo realizzato e non vedo l’ora che inizi la stagione 2021 per vedere in pista i risultati di tutto il lavoro che stiamo facendo. Ringrazio per l’appoggio tutte le persone che hanno contribuito a trasformare questo sogno in realtà”

Le moto saranno le Yamaha YZF-R3, già mostrate sulla pagina Facebook del team. Mentre ancora non sono stati svelati i nomi dei piloti che faranno parte della squadra. Un annuncio che comunque non dovrebbe tardare ad arrivare, visto che sono in programma al Motorland Aragon alcuni test a fine febbraio.