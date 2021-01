Valentino Rossi, Uccio Salucci e Luca Marini scatteranno dall'ottava posizione in griglia nella 12 Ore del Golfo, prova di endurance in programma a Sakhir nella giornata di sabato. Regolarmente nella Top-5 nelle libere, la Ferrari 488 GT3 del Team Kessel ha rallentato il ritmo nelle tre sessioni di qualifica previste. Uccio ha chiuso la sua sessione di 15' con il settimo tempo in 2'02''289. Meglio ha fatto Luca Marini, quinto in 2'01''098, mentre Valentino ha finito in settima piazza in 2'01''370. La media dei tempi (2'01''585) ha dunque piazzato la Ferrari numero 46 in ottava posizione, quinta nella categoria GT3 PA. Doppietta per la McLaren 720S GT3, con due vetture davanti a tutti e il miglior tempo in 1’59''716. Nel 2019, quando la gara si svolse ad Abu Dhabi, Vale chiuse al 3° posto la generale, vincendo però la sua categoria. La gara è prevista per sabato e sarà composta da due manche di 6 ore ciascuna, con prima partenza alle 7.30 italiane e seconda alle 15.30.