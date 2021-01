Valentino Rossi è sceso in pista in Bahrain nelle prime prove libere della 12 Ore del Golfo, prova endurance che vede il 'dottore' impegnato con Alessio 'Uccio' Salucci e il fratello Luca Marini. I tre sono al volante di una Ferrari 488 GT3 griffata dal Team Kessel e tenteranno di migliorare il terzo posto in classifica generale ottenuto dodici mesi fa ad Abu Dhabi

ROSSI, PODIO NELLA 12 ORE DEL GOLFO