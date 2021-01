Il Diablo in visita alla sede di Gerno di Lesmo della Yamaha: sui social la foto con Lin Jarvis e Maio Meregalli in attesa della presentazione, fissata per il 15 febbraio. Di fatto quello di oggi è il primo scatto da pilota del team ufficiale, dopo l'addio a Petronas

YAMAHA, PRESENTAZIONE IL 15 FEBBRAIO