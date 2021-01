Vinales, che avrebbe dovuto scendere in pista a Jerez con la Yamaha R1 versione stradale, vista la pioggia ha deciso di rinunciare all'appuntamento, a differenza di Zarco, Pirro e Bradl. Sul tracciato andaluso al lavoro per due giorni i big della Superbike, a cominciare dal campione del mondo Rea

Finalmente si riaccendono i motori con la Superbike che da oggi affronta il primo test del 2021. 2 Giorni di prove sul circuito di Jerez de La Frontera, affittato da Kawasaki, che per l'occasione ha esteso l'invito anche alla MotoGP. A scombinare i piani nella mattinata del primo giorno, purtroppo ci ha pensato la pioggia, infatti Maverick Vinales, che avrebbe dovuto girare con la Yamaha R1, visto il brutto tempo ha preferito rimanere a casa, al contrario di Johann Zarco e Michele Pirro attesi in pista con la Panigale V4S così come il test team Honda HRC con Stefan Bradl, che lo scorso anno ha sostituito l'infortunato Marc Marquez.

Superbike: atteso il campione del mondo Rea

Per la Superbike non sono presenti solo il campione del mondo Rea e il suo compagno di squadra Lowes, a girare sul tracciato andaluso anche il team Aruba.it Racing Ducati con Scott Redding e l'italiano Michael Ruben Rinaldi con la V4 ufficiale. In pista anche le Honda HRC di Leon Haslam e Alvaro Bautista, senza dimenticare Tito Rabat al debutto sulla rossa del team Barni e Chaz Daviz, che sarà schierato dal team GoEleven con la terza V4 ufficiale. A completare la lista SBK, oltre le Ninja versione 2021 di Rea e Lowes, al lavoro anche le Kawasaki 2020 dei team Pedercini e del team Orelac con Loris Cresson e Isaac Vinales, pronti a macinare un po' di chilometri.